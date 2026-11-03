La directora ejecutiva de la Fundación Conecta Mayor de la Universidad Católica, Sofía Rivas, abordó las enseñanzas que dejó la premiación de 100 Líderes Mayores -que reconoce a personas de 75 años o más por sus aportes al país-, entre ellas ver a la vejez "como un capital que hay que aprovechar".

La edición 2026 de este evento, que contó con el patrocinio de Cooperativa, premió a personalidades como Michelle Bachelet, Iván Arenas y Gloria Calaf, entre otros.

"Hoy en día una de cada cinco personas tiene 60 años o más; en el 2050 va a ser un tercio y para el 2070 se proyecta que las personas mayores van a ser la mitad de Chile. Entonces, si bien vivir más es uno de los grandes logros de nuestra historia, hay una pregunta que como sociedad todavía no respondemos: ¿qué vamos a hacer con esos años? ¿Los vamos a tratar como un problema que tenemos que administrar o como un capital que aprovechar?", cuestionó Rivas.

"Esa es la clave: tenemos que entender que es un capital que hay que aprovechar y la sociedad todavía no lo entiende. El edadismo sigue presente (...), esa es una forma de discriminación silenciosa y la mayoría de nosotros a veces la ejercemos sin darnos cuenta", alertó.

"100 Líderes Mayores busca relevar a las personas mayores y su diversidad, con la importancia de que pueden estar plenamente vigentes (aportando a la sociedad). Y le decimos al país que no podemos darnos el lujo de prescindir de su gente mayor: necesitamos un Chile donde la edad no determine las oportunidades o el derecho a participar o acceso al trabajo o a la tecnología", señaló la directora ejecutiva de la Fundación Conecta Mayor UC.

LEER ARTICULO COMPLETO