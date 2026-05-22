El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) inició este viernes la demolición de 170 inmuebles en el sector El Olivar, en Viña del Mar.

Las estructuras, que formaban parte de la reconstrucción tras el megaincendio de 2024 y estaban a cargo de la constructora San Sebastián, fueron declaradas "fallidas" por graves deficiencias de seguridad.

El terreno concentra 444 de las 1.236 viviendas dañadas en la zona.

"Iniciamos un proceso de revisión de todos los proyectos que había que se habían realizado y detectamos otras situaciones similares. Entonces, las viviendas por las cuales hoy estamos partiendo cuentan con el informe del fiscalizador técnico de obra, que nos permite proceder con la demolición de aquellas partidas que se consideran fallidas", explicó el seremi de Vivienda, Marcelo Ruiz.

La demolición postergó los plazos de entrega originales, desatando la molestia de las familias afectadas, quienes acusan falta de transparencia y se sienten "desplazados".

"Ahora nosotros ya recibíamos casas ya en junio, julio y diciembre, y todo quedó deshecho. No he visto nada escrito y firmado, solamente la palabra de ellos (...) Esperemos que todo esto avance. También tenemos vecinos que están con recurso de protección porque encuentran que esto ha sido como un proceso muy arbitrario", señaló Claudia Gómez, delegada de la junta vecinal El Progreso.

Para mitigar el retraso, el Minvu reportó el inicio de faenas en otras 12 casas del sector (cuatro por recontratación y ocho como nuevos inicios), intentando dar continuidad al plan de reconstrucción en la Ciudad Jardín.

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