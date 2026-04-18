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Portaaviones estadounidense USS Nimitz llegó a Valparaíso para ejercicios con la Armada

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El portaaviones norteamericano USS "Nimitz" recaló este 17 de abril en la bahía de Valparaíso, acompañado por el destructor USS "Gridley" y el petrolero USNS "Patuxent", en el marco de una actividad operativa planificada entre las Armadas de Chile y Estados Unidos.

La unidad, que participa en la operación "Southern Seas 2026" bajo el Comando Sur estadounidense, se encuentra en tránsito entre los puertos de San Diego y Norfolk. Durante su permanencia en aguas nacionales, desarrollará actividades profesionales y protocolares tanto en tierra como en el mar.

Entre estas se contemplan ejercicios Passex junto a buques de la Escuadra Nacional, maniobras que buscan fortalecer la interoperabilidad y permitir el intercambio de experiencias en operaciones de alta complejidad.

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