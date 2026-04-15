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Valparaíso: Presidente Kast despidió a dotación del Buque Escuela Esmeralda

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El Presidente José Antonio Kast junto al ministro de Defensa, Fernando Barros, llegaron este miércoles hasta el Molo de Abrigo de Valparaíso para encabezar la despedida de la dotación del Buque Escuela Esmeralda, en el marco del inicio de su 70° Crucero de Instrucción.

El Mandatario se acercó en lanchas de la Armada para abordar el emblemático buque escuela.

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