Acreedores aprueban reorganización de metalúrgica de Talcahuano y mantienen 350 empleos

La junta de acreedores de la empresa metalúrgica Edyce aprobó este viernes su acuerdo de reorganización judicial, lo que permitirá mantener sus operaciones y 350 empleos en Talcahuano.

La resolución fue adoptada ante el 16° Juzgado Civil de Santiago y contempla un plan de pago a largo plazo para los 33.000 millones de pesos en pasivos que acumula la compañía.

Edyce es una empresa metalúrgica con 75 años de trayectoria, cuya situación financiera ponía en riesgo su continuidad y las fuentes laborales que mantiene en la Región del Biobío.

El presidente de la firma, Sergio Rocco, explicó que "Edyce comienza una nueva etapa en que su estructura financiera queda muy robusta".

"Además, el equipo de profesionales de la empresa se mantuvo intacto, con todos los departamentos 100% constituidos, no hubo que hacer bajas importantes (...) la empresa se mantuvo constante", afirmó.

La aprobación del acuerdo permite conservar estos puestos de trabajo en Talcahuano, comuna que también ha enfrentado las consecuencias del cierre de Huachipato.