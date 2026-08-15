Alto Biobío: Comunidades piden apoyo ante muerte de ganado por acumulación de nieve

Representantes de comunidades de las riberas de los ríos Queuco y Biobío, en Alto Biobío, solicitaron apoyo ante las consecuencias de las intensas lluvias y nevadas que han afectado a familias dedicadas a la ganadería y la apicultura, con dificultades para alimentar a sus animales y mantener la conectividad.

El lonco Marcelino Queupil explicó que gran parte de las familias de la zona dependen de la ganadería como fuente de sustento: "Con tanta lluvia no comen lo suficiente y muchas personas no tienen cómo responder con forraje. Por eso estamos solicitando un aporte lo antes posible, porque sería muy lamentable que estos emprendimientos se perdieran", sostuvo.

"Sentimos que estamos abandonados porque antes llegaban apoyos para nuestros animales y hoy no hemos recibido nada. Incluso tenemos familias aisladas, sin puente ni acceso para vehículos o caballos, que prácticamente solo pueden ser alcanzadas por vía aérea", señaló, por su parte, Bernardo Maripil Gallina, presidente de la comunidad de Cauñicú.

A la solicitud se sumó Blanca Jara, presidenta de la comunidad indígena Quepuca Aukin Wallmapu, quien indicó que "necesitamos forraje para nuestros animales, canastas con alimentos no perecibles para nuestra gente y maquinaria para habilitar y despejar los accesos vecinales. Nuestra realidad necesita ser escuchada. No necesitamos fotografías ni palabras vacías; necesitamos hechos concretos, respuestas reales y que la ayuda llegue a nuestras comunidades".

Diputada de la zona oficiará a Indap y al Gobierno

La diputada por el Distrito 21 Lilian Betancurt (PDG) anunció que oficiará al Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap) y al Ministerio de Agricultura, con el objetivo de "conocer qué planificación preventiva existe, qué ayudas estaban comprometidas y por qué no fueron entregadas oportunamente".

"Alto Biobío necesita una respuesta distinta, acorde a su realidad geográfica y climática. La prevención también significa llegar con el forraje y las ayudas antes de que la emergencia golpee a las comunidades", concluyó la parlamentaria.