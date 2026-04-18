Tras 90 días, concluyó el estado de excepción post incendios en Penco y Tomé

El bando militar número 30 de la Armada de Chile, en la Segunda Zona Naval, confirmó el fin del estado de excepción constitucional por catástrofe en la Región del Biobío, tras 90 días de vigencia por los incendios forestales del 18 de enero.

La medida se mantenía en sectores acotados de Penco (Lirquén) y Tomé (Punta de Parra), y su término implica el retiro de las tropas militares y el cese del resguardo en terreno.

En paralelo, el alcalde de Penco, Rodrigo Vera, aseguró que existe un compromiso del Ministerio del Interior para dar continuidad a las ayudas sociales y a la gestión de la reconstrucción.

"Lo que no vamos a permitir es que se levante este estado de catástrofe y no tengamos la respuesta hasta que el último vecino tenga un techo donde pasar, sobre todo, este invierno", afirmó.

El jefe comunal agregó que el estado de catástrofe se mantenía para agilizar la entrega de beneficios, mientras que las coordinaciones con Carabineros seguirán ante eventuales requerimientos.