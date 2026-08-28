Caso Bruma: Denuncian robo de notebook con antecedentes periciales clave

Un presunto robo por afectó al abogado penalista Hugo Martínez, representante de las familias de la lancha pesquera Bruma, en la que siete pescadores desaparecieron en cercanías de la Isla Santa María, en aguas de Coronel (Región del Biobío).

Según se informó, sujetos desconocidos irrumpieron en su vivienda particular y sustrajeron exclusivamente su computador de trabajo, equipo que almacenaba diligencias periciales determinantes para el esclarecimiento del siniestro marítimo.

El ilícito fue puesto a disposición de Carabineros y de la Policía de Investigaciones (PDI) tras constatarse que los antisociales no se llevaron otros objetos de valor del inmueble, centrando su accionar en el equipo tecnológico.

El dispositivo sustraído mantenía documentación vinculada a los peritajes de la denominada "caja naranja" del pesquero de alta mar Cobra, nave investigada por su eventual implicancia en la desaparición o colisión con la embarcación artesanal.

Respecto a la dinámica del asalto y la naturaleza de los archivos vulnerados, el abogado Martínez señaló que "el miércoles recién pasado, entre cuatro y cinco individuos ingresaron a mi domicilio con el principal objetivo de substraer mi notebook, con el cual trabajo y contengo importantes antecedentes de la causa Bruma y de una pericia internacional extranjera que estamos preparando como oficina. Tenemos sospechas de que esto está altamente relacionado con la causa Bruma".

Piden unificar el robo a la investigación penal

La parte querellante desestima un delito común y sostiene la hipótesis de una maniobra orientada a obstaculizar el avance del litigio.

Frente a este escenario, el jefe jurídico de las siete familias de pescadores artesanales, Rafael Poblete, ingresó una solicitud al Ministerio Público con el fin de que los antecedentes de este robo sean incorporados y tramitados dentro de la carpeta investigativa principal del caso Bruma.