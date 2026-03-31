A un año del caso Bruma, familiares de los pescadores claman por justicia

Las familias de los siete pescadores artesanales desaparecidos en el trágico siniestro de la lancha Bruma, ocurrido hace un año en cercanías de la Isla Santa María, en aguas de Coronel (Región del Biobío), clamaron por justicia para las víctimas.

Según la investigación del Ministerio Público, la cual sigue en curso, el pesquero de altamar Cobra, de propiedad de Blumar, impactó y destruyó la embarcación menor la madrugada del 30 de marzo de 2025.

Hace solo una semana, el Juzgado de Garantía de Coronel dictó medidas cautelares de menor intensidad para el capitán Rodrigo Mansilla, el piloto Luis Macaya y el jefe de máquinas Jaime Sandoval, causando la indignación de los afectados.

En el marco de un acto ecuménico para recordar a sus seres queridos este lunes, la vocera de las familias, Claudia Urrutia, volvió a arremeter contra la versión de la defensa, relevando que "quien conduce (un buque) debe generar todas las medidas para evitar un abordaje".

Aludiendo a la supuesta confusión de la tripulación del Cobra sobre la luz de tope de la lancha, la representante subrayó que "las luces que utilizamos durante la pesca son de color rojo tintineante, no es una luz blanca 360 °C, lo que por lo demás, fue ratificado por la Armada, un ente experto".

Para Urrutia, el objetivo de tal estrategia desde la parte imputada fue "hacer dudar en un juzgado que no sabe de navegar, pero las normas están, y los que nos rigen son reglamentos internacionales".

En este momento, las familias están a la espera de una audiencia de revisión de cautelares, pues la originalmente fijada para el sábado fue postergada a solicitud del Gobierno, el que como querellante en la causa, pidió ampliar el plazo para incorporar todos los recursos de apelación y tramitarlos de una sola vez.