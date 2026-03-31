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Tópicos: País | Región del Biobío

Corte ratificó cautelares menos gravosas para tres imputados de caso "Bruma"

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Medidas de firma quincenal, arraigo nacional y prohibición de comunicación se mantienen para los implicados.

Corte ratificó cautelares menos gravosas para tres imputados de caso
 ATON (referencial)

Hace un año, el trágico incidente dejó siete pescadores artesanales desaparecidos en Coronel.

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La Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Concepción confirmó este martes la decisión de mantener las medidas cautelares contra tres tripulantes del pesquero de altamar "Cobra", investigados por su presunta responsabilidad en el siniestro de la lancha "Bruma", donde, hace un año, siete pescadores desaparecieron en cercanías de la Isla Santa María, en aguas de Coronel (Región del Biobío).

Según la investigación del Ministerio Público, la cual sigue en curso, el pesquero, propiedad de Blumar, impactó y destruyó la embarcación menor la madrugada del 30 de marzo de 2025.

La decisión judicial ratifica lo resuelto previamente por el Juzgado de Garantía de Coronel.

Según se precisó, las medidas cautelares impuestas a los tres tripulantes incluyen firma quincenal, arraigo nacional y la prohibición de comunicarse entre las partes involucradas en el proceso judicial.

Argumentos de la defensa y la perspectiva de los querellantes

La medida fue cuestionada por Enrique Hernández, abogado que representa a las familias de los afectados por el caso "Bruma", quien cuestionó los argumentos de la defensa para mantener estas cautelares.

"Plantean, a través de informes periciales, la incapacidad física -entendemos- de poder detectar a la lancha Bruma. Y al mismo tiempo, plantean que las condiciones climáticas tenían una relación directa en cuanto al accidente. Al final, la defensa nos plantea que esto pasa a ser responsabilidad de la tripulación de la lancha motor Bruma", cuestionó el jurista.

Sin embargo, expresó que estos argumentos "no pueden tener asidero en el capitán de la embarcación, sabiendo que está investigado por siete personas fallecidas, o quizás no sabían cuántas personas eran".

"Le dice al fiscal naval: 'No me acuerdo, debe estar en la bitácora'", afirmó el abogado, cuestionando la posible falta de memoria o la inconsistencia en las declaraciones.

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