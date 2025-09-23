Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago11.3°
Humedad90%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Ver más de la Región del Biobío
Tópicos: País | Región del Biobío

Director del Servicio de Salud Concepción fue suspendido por presuntos lazos con el narcotráfico

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Víctor Valenzuela fue apartado de su cargo tras revelarse lazos con un capo narco conocido como "El Palta".

Conversaciones por WhatsApp y un presunto esquema de lavado de dinero a través de bienes raíces marcan las diligencias.

Director del Servicio de Salud Concepción fue suspendido por presuntos lazos con el narcotráfico
 Captura/Servicio de Salud Concepción

La suspensión de Valenzuela se da en el marco de un sumario y una indagatoria por narcotráfico, destapando conexiones que involucran a una exjefa del Gobierno Regional del Biobío.

Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El Ministerio de Salud decidió este martes suspender de sus funciones a Víctor Valenzuela, director del Servicio de Salud Concepción, en medio de una investigación que lo vincula con una red de narcotráfico y lavado de dinero.

La medida surge a raíz de un sumario interno iniciado tras revelaciones del Ministerio Público.

Según la información divulgada, Valenzuela mantuvo conversaciones vía WhatsApp con un testaferro de un conocido capo narco del Gran Concepción apodado "El Palta".

Estas interacciones se enmarcarían en un esquema para lavar dinero a través de la adquisición de terrenos que posteriormente serían revendidos al Gobierno Regional del Biobío.

La investigación destapó además un vínculo entre la autoridad sanitaria y una exjefa de división del Gobierno Regional del Biobío, quien fuera su esposa durante la administración de Rodrigo Díaz.

Se presume que el ahora suspendido director traspasó información sensible a este testaferro, facilitando la concreción de los negocios inmobiliarios fraudulentos.

El sumario y la suspensión de Valenzuela forman parte de una arista más amplia de una investigación por narcotráfico que se lleva a cabo contra "El Palta".

Mientras dure esta indagatoria, el doctor Claudio Morales asumió la subrogancia en la dirección del Servicio de Salud Concepción.

Jacqueline Cárdenas, seremi de Gobierno en el Biobío, explicó que la suspensión "fue adoptada por solicitud del fiscal interno del caso, en el marco de un sumario administrativo".

"Es importante subrayar que se trata de una medida preventiva y que no constituye sanción ni adelanta responsabilidades, sino que busca garantizar la continuidad de la gestión y resguardar la seriedad, reserva y debido proceso de la investigación", añadió la vocera.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada