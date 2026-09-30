Homicidio en multicancha: Rechazan prisión preventiva tras alegato de legítima defensa

El Juzgado de Garantía de Concepción formalizó este miércoles por el delito de homicidio a un joven de 21 años detenido tras la muerte de un sujeto de 22 al interior de una multicancha en el sector Santa Sabina de la capital del Biobío, causa que dio un giro procesal luego de que la defensa alegara legítima defensa respaldada por registros audiovisuales y múltiples testimonios.

Durante la audiencia de comunicación de cargos, la defensa técnica aportó grabaciones y la declaración de cinco testigos que darían cuenta de una agresión previa protagonizada por la víctima fatal, quien habría irrumpido en el recinto deportivo intimidando a las personas presentes.

Frente a los antecedentes debatidos en el tribunal, el juez desestimó la solicitud de prisión preventiva planteada por el Ministerio Público y resolvió imponer la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno. La resolución no dejó conforme a la Fiscalía, que interpuso de inmediato una apelación verbal durante la misma sesión, por lo que la causa quedó en manos de la Corte de Apelaciones de Concepción.