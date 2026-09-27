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Tópicos: País | Policial | Homicidios

Joven murió apuñalado tras altercado en cancha de fútbol en Concepción

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa
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Un joven de 22 años murió tras participar de una pelea con otro sujeto cuando disputaban un partido de fútbol en el sector Santa Sabina de Concepción, en la Región del Biobío.

El hecho ocurrió el sábado en la tarde y ambos involucrados resultaron con heridas cortopunzantes tras el altercado. 

La víctima fatal ingresó fallecida al Cesfam Santa Sabina y el otro sujeto fue trasladado a un centro asistencial distinto. El Ministerio Público mantiene abierta la investigación para esclarecer la dinámica de los hechos.

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