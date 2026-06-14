Pavez: Tenemos que terminar una buena reconstrucción el Biobío, no como la de Viña

En el marco del avance de las obras de reconstrucción en la Región del Biobío, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, realizó un balance de la inversión estatal para los damnificados por los incendios forestales y aseguró que el Gobierno busca marcar una diferencia con la Administración anterior sobre la gestión de catástrofes.

Fue ayer cuando el ministro de Vivienda, Iván Poduje, confirmó el cierre de un acuerdo estratégico con el Ministerio de Bienes Nacionales para la adquisición de un terreno de 60 mil metros cuadrados en la localidad de Punta de Parra (Tomé), que permitirá la construcción de 320 soluciones habitacionales definitivas para personas en condición de arrendatarias o allegadas.

Este domingo, Pavez destacó el avance de las obras e indicó que el Ejecutivo "ha invertido cerca de 22 mil millones de pesos en ayudas en la Región del Biobío, que es una ayuda muy importante (para los damnificados)".

"No los vamos a dejar solos: el ministro de Vivienda constantemente está en la región, en esta zona (donde ocurrió la catástrofe)", agregó.

El subsecretario del Interior enfatizó que "el Gobierno tiene una misión muy clara: tenemos que terminar una buena reconstrucción, no así lo que ha pasado en Viña del Mar o en otros incendios forestales. Creemos que el Gobierno del Presidente Kast está en la línea correcta".

Alcalde valoró proyecto en Tomé

El alcalde de Penco, Rodrigo Vera, señaló que actualmente existen "muchas familias que son propietarias, que están en comités y que están en desarrollo para poder tener su vivienda, pero también hay muchos allegados y arrendatarios que esperan una solución".

"Muchas de esas familias hoy día van a poder ver en Punta de Parra una alternativa. Que sea integral, que sea para toda la reconstrucción, es muy importante", subrayó.

El jefe comunal explicó que "se están viendo las primeras viviendas, tanto de autoconstrucción asistida y también los 'loacas', que son fundamentales para la implementación. Por lo tanto, que el ministro (Poduje) venga cada 15 días es fundamental porque la carta Gantt se tiene que complementar y cumplir".

"Hoy se están viendo las primeras viviendas construidas en el sector de Jaime Lea-Plaza y también la asignación de subsidios que se están concretando en la semana para los allegados y los arrendatarios", aseveró Vera.