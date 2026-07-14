Canciller Pérez Mackenna viajará a Indonesia, Singapur y Filipinas

El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, emprenderá una gira por Indonesia, Singapur y Filipinas para profundizar los vínculos del país con el sudeste asiático, diversificar mercados y atraer inversión.

"Este viaje responde a una convicción muy clara: Chile necesita crecer más, diversificar sus mercados y fortalecer su presencia en las regiones más dinámicas del mundo", afirmó Pérez Mackenna.

El viaje, que inicia el próximo sábado y se extenderá hasta el 25 de julio, contempla actividades en Yakarta, Singapur y Manila, donde se reunirá con altas autoridades, representantes de empresas y potenciales inversionistas.

"El sudeste asiático concentra algunas de las economías con mayor crecimiento y proyección en la actualidad y representa una enorme oportunidad para nuestras exportaciones y para abrir oportunidades para los chilenos", subrayó el secretario de Estado.

Según detalló el canciller, durante su gira presentará el programa "Choose Chile", una iniciativa estratégica para atraer inversiones y talento extranjero hacia sectores económicos clave del país, un proyecto que ya presentó ante empresarios estadounidenses en su gira por California en mayo pasado.

Diversificación de los mercados y seguridad son los principales focos

En Indonesia, la primera escala de Pérez Mackenna, será recibido por su parte, Sugiono, y por el ministro de Comercio, Budo Santoso, además de otras autoridades y ejecutivos vinculados al procesamiento y empaque de productos del mar y distribuidoras del principal producto exportado por Chile hacia el país asiático: el salmón.

Chile e Indonesia firmaron en 2017 un Acuerdo de Asociación Económica Integral, que ha servido como plataforma para profundizar sus lazos económicos. El intercambio comercial llegó a los 640 millones de dólares en 2025, con un crecimiento de casi 20 % en los últimos 5 años, según el Gobierno.

Seguridad y tecnología serán el foco de la visita del canciller a Singapur, donde será recibido por el primer ministro y ministro de Finanzas, Lawrence Wong, quien además encabeza el Consejo Nacional de Inteligencia Artificial.

Su paso por Singapur, cuyo intercambio comercial con Chile en 2025 fue de 169 millones de dólares, contempla participar en un briefing sobre políticas de inteligencia artificial y digitalización, además de una visita al Ministerio de Asuntos Internos donde tratará temas de seguridad pública.

En Filipinas, Pérez Mackenna participará en la Conferencia de las Altas Partes Contratantes del Tratado de Amistad y Cooperación en el Sudeste Asiático (TAC) que se celebrará en Manila, instancia en la que moderará el evento "Impulsar la cooperación para hacer frente a las amenazas y los desafíos emergentes".

Durante la conferencia, el Canciller chileno se reunirá con el secretario general de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN), Dr. Kao Kim Hourn, con miras a estrechar los lazos con el bloque tras el Tratado de Amistad y Cooperación suscrito en 2016.

De acuerdo a datos del Gobierno, en la última década el intercambio comercial entre Chile y la ASEAN se ha expandido a una tasa promedio anual de 7,5 %, pasando de 2.710 millones de dólares en 2016 a 5.186 millones de dólares en 2025.

Durante el mismo período, las exportaciones chilenas hacia la ASEAN crecieron a una tasa promedio anual de 7,2 %, aumentando desde 824 millones de dólares en 2016 hasta 1.540 millones de dólares en 2025.

Los principales destinos de estas exportaciones en 2025 fueron Tailandia (39,9 %), Malasia (21,6 %), Vietnam (20 %), Indonesia (4,9 %), Filipinas (4,7 %), Camboya (4,5 %) y Singapur (4,2 %).