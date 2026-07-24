RR.EE. anuncia acuerdo comercial con Filipinas y negociación con Bangladesh
El canciller valoró los esfuerzos en el marco de la "estrategia de diversificación de la canasta exportadora".
El canciller valoró los esfuerzos en el marco de la "estrategia de diversificación de la canasta exportadora".
El canciller Francisco Pérez Mackenna anunció un acuerdo comercial entre Chile y Filipinas, el que "fortalecerá la inserción del país en el Sudeste Asiático" y que se transformará en el número 37 que el país firma.
Además, la iniciativa complementará la red de acuerdos comerciales que el país tiene con la región, sumándose a los existentes con Tailandia, Singapur, Vietnam, Brunéi, Malasia e Indonesia.
En el marco de su gira por Asia, Pérez Mackenna detalló que Santiago y Manila, luego de más de un año de tratativas, concluyeron las negociaciones para el Acuerdo de Asociación Económica Integral (CEPA, por su sigla en inglés).
La negociación "responde a un paso más en la estrategia de diversificación de la canasta exportadora y de los destinos de los productos chilenos. Filipinas es un relevante importador de productos agrícolas y alimentarios, sectores en los que la oferta exportadora chilena tiene gran potencial de crecimiento", dijo.
En tanto, en el encuentro bilateral desarrollado en el marco de la conmemoración del 50° aniversario del Tratado de Amistad y Cooperación en el Sudeste Asiático (Asean), Pérez Mackenna y su par de Bangladesh, Khalilur Rahman, acordaron iniciar las negociaciones para alcanzar un Tratado de Libre Comercio entre ambos países.
"Chile apunta a diversificar los mercados y en ese contexto, consideramos a Bangladesh como un socio con un gran potencial", reseñó el ministro.
Bangladesh representa un mercado de creciente interés para Chile por su población, que alcanza los 177 millones de habitantes y un crecimiento económico sostenido.
En 2025, el comercio bilateral alcanzó los US$310,6 millones, con un crecimiento anual promedio de 15,9% entre 2020 y 2025; con exportaciones chilenas por 41,8 millones.