RR.EE. anuncia acuerdo comercial con Filipinas y negociación con Bangladesh

El canciller Francisco Pérez Mackenna anunció un acuerdo comercial entre Chile y Filipinas, el que "fortalecerá la inserción del país en el Sudeste Asiático" y que se transformará en el número 37 que el país firma.

Además, la iniciativa complementará la red de acuerdos comerciales que el país tiene con la región, sumándose a los existentes con Tailandia, Singapur, Vietnam, Brunéi, Malasia e Indonesia.

En el marco de su gira por Asia, Pérez Mackenna detalló que Santiago y Manila, luego de más de un año de tratativas, concluyeron las negociaciones para el Acuerdo de Asociación Económica Integral (CEPA, por su sigla en inglés).

La negociación "responde a un paso más en la estrategia de diversificación de la canasta exportadora y de los destinos de los productos chilenos. Filipinas es un relevante importador de productos agrícolas y alimentarios, sectores en los que la oferta exportadora chilena tiene gran potencial de crecimiento", dijo.

Chile y Bangladesh acuerdan iniciar negociaciones para un TLC

En tanto, en el encuentro bilateral desarrollado en el marco de la conmemoración del 50° aniversario del Tratado de Amistad y Cooperación en el Sudeste Asiático (Asean), Pérez Mackenna y su par de Bangladesh, Khalilur Rahman, acordaron iniciar las negociaciones para alcanzar un Tratado de Libre Comercio entre ambos países.

"Chile apunta a diversificar los mercados y en ese contexto, consideramos a Bangladesh como un socio con un gran potencial", reseñó el ministro.

Bangladesh representa un mercado de creciente interés para Chile por su población, que alcanza los 177 millones de habitantes y un crecimiento económico sostenido.

En 2025, el comercio bilateral alcanzó los US$310,6 millones, con un crecimiento anual promedio de 15,9% entre 2020 y 2025; con exportaciones chilenas por 41,8 millones.