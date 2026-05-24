Chile convoca a reunión regional contra el crimen organizado y el narcotráfico

El Ministerio de Relaciones Exteriores convocó para el próximo 28 de mayo en Santiago una reunión para coordinar acciones contra la delincuencia organizada transnacional y el narcotráfico, instancia que reunirá a cancilleres y ministros de Seguridad de Argentina, Bolivia, Ecuador, Perú y Chile.

La cita pretende fortalecer la cooperación entre los países participantes frente a fenómenos criminales que operan más allá de las fronteras nacionales, mediante mecanismos conjuntos de coordinación e intercambio de información.

El canciller Francisco Pérez Mackenna advirtió que "la delincuencia organizada transnacional es una de las principales amenazas para la estabilidad, el desarrollo de los países y la seguridad de las personas".

"Debido a su naturaleza transfronteriza, los esfuerzos de los países de manera individual son insuficientes y deben complementarse con mayor cooperación política y técnica, interoperabilidad institucional e intercambio oportuno de información. La clave es la unidad", sostuvo el secretario de Estado.

En la reunión participarán autoridades de los cinco países convocados, entre ellos ministros de Relaciones Exteriores y de Seguridad o Interior, quienes buscarán avanzar en acuerdos para enfrentar problemas vinculados al crimen organizado y el narcotráfico.

Los asistentes

Argentina: canciller Pablo Quirno y ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva .

y ministra de Seguridad, . Bolivia: canciller Fernando Aramayo Carrasco.

Ecuador: canciller Gabriela Sommerfeld Rosero y viceministro de Seguridad Pública, Andrés Ribadeneira Brown .

y viceministro de Seguridad Pública, . Perú: canciller Carlos Pareja y ministro del Interior, José Zapata Morante

y ministro del Interior, Chile: canciller Francisco Pérez Mackenna y el ministro de Seguridad, Martín Arrau.

Según informó Cancillería, se espera que el encuentro concluya con un documento que establezca medidas concretas, medibles y verificables en materias como coordinación fronteriza, cooperación institucional, intercambio de información, trazabilidad de flujos financieros ilícitos y fortalecimiento de mecanismos regionales de respuesta.