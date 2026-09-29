Chilenos detenidos en Japón eligieron ese país para robar porque tiene "penas leves"

Jeremy Piña Guzmán y Boris Manzano Quesada, de nacionalidad chilena, fueron detenidos en Japón en agosto pasado por el robo de relojes de lujo y reconocieron recientemente que decidieron ir a delinquir al país asiático porque oyeron que "las penas son leves".

Los chilenos fueron aprehendidos el 27 de agosto en la ciudad de Osaka por participar en un robo en un centro comercial del barrio Nakano en Tokio, desde donde se llevaron tres relojes Richard Mille y un Patek Philippe avaluados en 200 millones de yenes (alrededor de 1.200 millones de pesos chilenos), precisó El Mercurio.

De acuerdo al canal de televisión KAB, Piña y Manzano fueron acusados de un nuevo robo ocurrido cinco días antes en el distrito de Ota, también en Tokio, donde sustrajeron relojes y dinero en efectivo con un valor aproximado a 8 millones de yenes (cerca de 49,5 millones de pesos chilenos).

El Departamento de Policía Metropolitana de Tokio detalló que ambos pasaban por la zona cuando vieron salir un auto del estacionamiento de edificio residencial; tocaron el timbre y al comprobar que no había gente en el domicilio, ingresaron a él rompiendo una ventana del primer piso.

Asimismo, se robaron unos lentes de sol y un bolso que utilizaron a durante el atraco en Nakano.

Durante el interrogatorio, Piña y Manzano admitieron los cargos y aseguraron que eligieron Japón para delinquir porque escucharon en Chile que en el país asiático las penas por robar "son leves".

No es primera vez que chilenos son detenidos en Japón por robo de especies. En septiembre de 2024, la policía arrestó a Ruderich Osorio Gutiérrez y Víctor Carrasco Medel por cometer más de 10 robos en menos de un mes, con un monto avaluado en más de 25 millones de yenes (154 millones de pesos chilenos).