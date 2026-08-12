El Gobierno de Colombia, liderado por el presidente Abelardo de la Espriella, afirma que cuenta con un "robusto cuerpo de emergencia" para socorrer a los afectados del terremoto de 7,4 que ocurrió el lunes en el departamento del Chocó.

La periodista de Blu Radio Andrea Reinoso informó a Cooperativa que en la sociedad colombiana "hay un cuestionamiento muy importante, porque de momento el gobierno nacional no ha habilitado la llegada de algunos rescatistas" internacionales.

"Hemos visto que tanto El Salvador, México y Ecuador han expresado su solidaridad con nosotros, (pero) por ejemplo, hace unas horas, el presidente (de El Salvador) Nayib Bukele dijo que el gobierno nacional no requería organismos de socorro, sino ayuda humanitaria", agregó.

De todos modos, "hemos visto que el día de hoy llegaron 22 rescatistas procedentes de Los Ángeles y de Virginia (EE.UU.), y también llegaron los Topos Mexicanos. Ya están allá en la ciudad de Cali como voluntarios, pero -de momento- la ayuda internacional ha sido toda en ayuda humanitaria", precisó Reinoso.

"Lo que el gobierno ha dicho es que, por ahora, nosotros tenemos un robusto cuerpo de emergencia, que viene siendo Defensa Civil, Cruz Roja, y Bomberos. Hay más de 23 equipos USAR y cerca de mil rescatistas de ese grupo" en las zonas más afectadas en Colombia, sostuvo.

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