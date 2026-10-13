Alvarado: Las declaraciones del embajador Judd "distraen" y "generan ruido"

"Distraen" y "generan ruido", así se refirió este martes el biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvado, a las controvertidas declaraciones del embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, quien condicionó el respaldo estadounidense respecto al resguardo del Estrecho de Magallanes, cuya soberanía ha sido puesta en discusión por ciertas autoridades argentinas.

En el marco de un evento por el Día del Comercio Global, el diplomático estadounidense planteó que su país siempre estará "firme con la soberanía (de Chile)", pero advirtió: "Si quieren un país que ayude a proteger sus derechos sobre el Estrecho de Magallanes, entonces tendrán que trabajar con nosotros en los temas que son importantes para nosotros".

Sus dichos generaron polémica en el mundo político chileno, además de una respuesta del canciller Francisco Pérez Mackenna, por lo que Judd -posteriormente- negó haber condicionado la soberanía nacional al afirmar que sus palabras fueron "sacadas de contexto".

En conversación con T13 Radio, el biministro Alvarado abordó las declaraciones del embajador estadounidense y señaló que "en primer lugar, lo que hay que dejar claro es que la soberanía de Chile respecto al Estrecho de Magallanes no está en juego".

El titular del Interior recalcó que Chile ejerce su soberanía "en función de dos tratados, uno desde 1881 y otro desde 1984, y ese tratado y ese reconocimiento de soberanía explícito fue hace poco tiempo atrás ratificado por el presidente Milei cuando visitó nuestro país y se reunió con el Presidente Kast".

"Indudablemente que este tipo de declaraciones distraen, generan un ruido mediático. Nosotros tenemos una muy buena relación de cooperación con Estados Unidos, pero nuestra soberanía la ejercemos por sí solos y no está sujeta a ningún tipo de negociación o a ningún tipo de presión", enfatizó el también vocero de Gobierno.

Finalmente, Alvarado fue consultado por la eventual incomodidad que pueden generar este tipo de declaraciones, e indicó que en "en esos temas, obviamente la Cancillería actúa conversando con el embajador y ejerciendo las acciones que estime conveniente".