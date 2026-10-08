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Tópicos: País | Relaciones Exteriores | EE.UU.

Bianchi emplazó a EE.UU. por Estrecho de Magallanes: "Chile no requiere de un padrino"

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El senador por Magallanes cuestionó los dichos del embajador estadounidense sobre la zona austral, afirmando que constituyen una falta de respeto.

"Dice que se está haciendo un drama porque él está ofreciendo un apoyo, pero un apoyo que nadie le pidió", aseveró el parlamentario.

Bianchi emplazó a EE.UU. por Estrecho de Magallanes:
 ATON (archivo)

Bianchi apuntó al rol estratégico del Estrecho tras la caída del tráfico por el Canal de Panamá.

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El senador por la Región de Magallanes Karim Bianchi rechazó este jueves los planteamientos emitidos por la diplomacia de Estados Unidos respecto a la colaboración en el Estrecho de Magallanes, advirtiendo que el país no tolerará intromisiones foráneas en materias de soberanía territorial.

La polémica se generó luego que el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, condicionara el respaldo del gigante norteamericano en lo que respecta al resguardo del Estrecho de Magallanes, cuya soberanía ha sido puesta en discusión por ciertas autoridades argentinas.

En entrevista con El Diario de Cooperativa, la autoridad regional calificó como una falta de respeto que representantes extranjeros condicionen la cooperación o intenten instalar una tutela sobre el territorio marítimo chileno, desestimando que el embajador norteamericano sea un interlocutor confiable en la materia.

"Dice que se está haciendo un drama porque él está ofreciendo un apoyo, pero un apoyo que nadie le pidió. Estoy cansado como chileno, pero además como magallánico, con el manoseo que se ha dado al Estrecho de Magallanes (...) Chile no requiere de un padrino que venga a defender sus intereses. Nosotros tenemos soberanía y propiedad sobre el Estrecho que eso no tiene discusión", afirmó Bianchi.

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"Chile no requiere de un padrino que venga a defender sus intereses", aseveró el parlamentario magallánico. (FOTO: ATON)

En esta línea, cuestionó "ese sentido casi de colonialismo que tiene el norteamericano respecto a Chile, que es un país que tiene un Estado de derecho, que es un país serio, creo que es una falta de respeto total. Yo espero que desde la Casa Blanca saquen a este personaje".

Asimismo, el legislador sostuvo que la verdadera soberanía no se defiende únicamente exhibiendo armamento militar en la frontera, sino garantizando servicios básicos, especialistas médicos e infraestructura portuaria comercial que aproveche el desvío de buques provocado por las restricciones del Canal de Panamá.

"Si queremos ganarnos el respeto y que nadie tenga dudas, entonces miremos al Estrecho de frente, no de espalda desde La Moneda de Santiago", puntualizó Bianchi.

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Bianchi afirmó que las declaraciones constituyen una falta de respeto y un intento de tutela inaceptable. (FOTO: ATON)

Reforma de seguridad: "No es la varita mágica, pero destraba la discusión", dice Bianchi

Por otra parte, el presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara Alta justificó su respaldo a la reforma constitucional de seguridad 2.0 impulsada en el Congreso, asegurando que su objetivo principal fue superar el estancamiento político y abrir paso a medidas penales de mayor impacto contra la delincuencia.

El senador independiente explicó que su firma responde a la urgencia de viabilizar iniciativas que endurezcan las penas de ilícitos que actualmente atentan contra la vida de funcionarios policiales y civiles, apuntando a una reforma de la Ley 18.216 de penas sustitutivas.

"Llegué a conversaciones donde este texto, si bien no es la varita mágicaes una herramienta más dentro de varias que a mí me interesa que se viabilicen en calidad de presidente de la Comisión de Seguridad", enfatizó.

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"A mí me interesa que hoy día el país reciba de parte de la clase política acuerdos", afirmó el parlamentario independiente. (FOTO: ATON)

Consultado sobre el impacto mediático del pacto con sectores de oposición y el Ejecutivo, el parlamentario enfatizó que la ciudadanía exige soluciones concretas frente a la muerte continuada de funcionarios de Carabineros, descartando cualquier cálculo electoral o amarre a otros proyectos, como la ampliación del plazo de detención para migrantes irregulares.

"A mí me interesa que hoy el país reciba de parte de la clase política acuerdos. Yo en particular, esta reforma no siento que sea la gran varita mágica, pero para mí es algo que destraba una discusión de la cual llevamos mes y medio más o menos de que presentaron el desastre (la iniciativa de seguridad del Gobierno). No hay ningún paquete acá de negociación", sentenció Bianchi, destacando además que el despacho de las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF) se logró "casi a la fuerza" para evitar la paralización del trámite.

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