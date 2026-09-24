Kast: "No somos ni pro Estados Unidos ni pro China, somos pro Chile"

El Presidente José Antonio Kast afirmó que Chile no debe elegir entre China y Estados Unidos, en medio de las tensiones entre ambas potencias. Consultado por Bloomberg durante la jornada de reunión entre Xi Jinping y Donald Trump, respondió: "No somos ni pro Estados Unidos ni pro China, somos pro Chile".

El Mandatario sostuvo que ambos países son importantes para Chile. Destacó las relaciones comerciales con China, a la que Chile vende gran parte de sus productos, y describió el vínculo con Estados Unidos como una relación "histórica, estratégica" que se ha fortalecido con el tiempo.

"A nosotros nos interesa que haya paz en el mundo, que haya acuerdos en el mundo", afirmó. Explicó que las tensiones internacionales afectan a países como Chile, entre otras razones, por su dependencia del petróleo importado.

Inversiones chinas y sectores estratégicos

Bloomberg también le preguntó si le preocupa la adquisición de empresas chilenas por parte de capitales chinos, especialmente en el sector eléctrico. Kast respondió que Chile está abierto a la inversión extranjera, pero aseguró que cuenta con instituciones capaces de evitar una dependencia excesiva en áreas estratégicas.

"Tenemos un tribunal de la libre competencia, tenemos fiscalías. La institucionalidad chilena en esto funciona bien", señaló. A su juicio, la separación de poderes y los organismos fiscalizadores permiten resguardar al país frente a una alta concentración en sectores como la energía.

El Presidente mencionó inversiones españolas, canadienses, estadounidenses y chinas en el sector energético. Según afirmó, Chile busca recibir esos capitales "siempre resguardando nuestra libertad, nuestra independencia y sobre todo nuestra soberanía".

Al cierre de la entrevista, Kast invitó a los inversionistas a "elegir Chile", al que describió como un país "serio" y "responsable" donde, sostuvo, pueden obtener una buena rentabilidad.