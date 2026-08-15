Senador Mirosevic emplaza a Kast elegir entre "seguir su trumpismo o cuidar el interés de Chile"

El senador liberal Vlado Mirosevic llamó al Presidente Kast a "elegir si seguir su ideología trumpista o, por el contrario, cuidar el interés de Chile", en medio de la ofensiva estadounidense que incrementó aranceles y el informe que cataloga a nuestro país como "riesgo elevado" para la triangulación ilegal de productos chinos.

Las acciones de Washington -que también exigió a las 16 naciones miembros de la Coalición de Las Américas, incluido Chile, a abandonar su permanencia en la Corte Penal Internacional (CPI)- han suscitado múltiples críticas en la política nacional contra la "lógica de dominación" que efectúa el gobierno de Donald Trump en el continente.

Si bien la Subsecretaría de Relaciones Internacionales (Subrei) expresó que no comparte lo planteado en el mentado informe sobre triangulación a favor de China; y los ministros Fernando Barros (Defensa) y Francisco Pérez Mackenna (RR.EE.) descartaron que Chile "sea el patio trasero" de EE.UU. y ratificaron su participación en la CPI, los emplazamientos ahora apuntan a Kast.

En este contexto, Mirosevic -que también integra la Comisión de RR.EE. de la Cámara Alta- expresó que el Mandatario "tiene que elegir si seguir su ideología trumpista o, por el contrario, cuidar el interés de Chile".

"¿Cuál es el interés de Chile? Cuidar nuestra economía. Por lo tanto, no podemos alinearnos exclusivamente con una de las potencias. Tenemos que navegar un mundo complejo en donde la política de Estado hasta ahora ha sido Chile país no alineado", aseveró.

"Esa es la política que hay que mantener. Es la única manera de cuidar nuestra economía", sostuvo.

"Usan el comercio como herramienta de presión, pero es un tema netamente político"

El diplomático Mario Matus analizó la situación de Chile en medio de los aranceles estadounidenses y su uso como herramienta de presión para obtener aliados frente a China.

"Somos afectados; lo que pasa es que no somos sindicalizados como el principal. Chile hasta ahora mantiene la lógica de que uno comercia con todo el mundo. En el pasado, hace 10 o 15 años, era Estados Unidos el principal mercado de nuestras exportaciones, pero hoy día es China", indicó.

"Somos un país afectado o débil frente al sistema internacional. Cualquier cambio en el movimiento global de productos, de bienes y servicios, va a afectar a un país que es dependiente del comercio internacional. (En EE.UU.) usan el comercio como herramienta de presión, pero es un tema netamente político", manifestó el docente.