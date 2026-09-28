Gobierno: embajador de Israel se entrometió en asuntos internos del país

En un escueto comunicado, de apenas un párrafo, el Ministerio de Relaciones Exteriores dio a conocer que, para el Gobierno, el embajador de Israel en Chile se entrometió en asuntos internos del país, en "recientes declaraciones públicas".

A raíz de esto, la Cancillería entregó "una nota de protesta" al diplomático Peleg Lewi, representante de Tel Aviv en el país.

"El Ministerio de Relaciones Exteriores entregó este lunes una nota de protesta al embajador de Israel en Chile, Peleg Lewi, por recientes declaraciones públicas que representan una intromisión en asuntos internos del país", dice el texto.

Al igual que sus antecesores, Lewi ha mantenido un perfil público mucho más activo que embajadores de otras naciones, comentando tanto ante la prensa como en redes sociales diversas situaciones de la vida nacional, incluyendo la camiseta de un club de la Primera División del fútbol local.

En mayo pasado, la Cancillería había citado a Lewi para expresarle la molestia de La Moneda por el "trato degradante" a los detenidos de la flotilla Sumud, que intentaba llegar a Gazar y en la que participaban ciudadanos chilenos.

Embajador, con agenda en redes sociales

"Estimado senador, pensé que iba a escribir sobre la dictadura en China o sobre la opresión religiosa... Error mío, perdone. Buen fin de semana", posteó Lewi en respuesta -por ejemplo- al senador UDI Iván Moreira, de histórica afinidad con la causa palestina, pese a que no es descendiente árabe.

"Cobarde...escondiéndose", agregó en respuesta a alguien que cuestionó su comentario a Moreira.



La más reciente publicación del embajador que causó revuelo en el mundo político.

También lanzó un "la conozco bien! (la Convención de Viena) Esto es un asunto internacional! Basta de victimization y tapar bocas", cuando la exdiputada Carmen Hertz, de ascendencia judía, cuestionó un posteo suyo -que luego borró- sobre la expresidenta Michelle Bachelet.

"No me tapes la boca! (...) No me vas a callar! Basta", publicó luego en ese intercambio.