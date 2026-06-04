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Tópicos: País | Salud

Alerta en Carahue por hallazgo de murciélago con rabia: Escuela debió suspender clases

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
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La comuna de Carahue (Región de La Araucanía) se encuentra en estado de alerta por el hallazgo de un murciélago portador del virus de la rabia al interior del Centro Cultural de Carahue.

La mayor preocupación de los vecinos radica en la proximidad del foco con la Escuela Básica Kim Ruka, ubicada a solo metros del lugar donde se encontró el animal. Ante el riesgo de contagio, el establecimiento decidió suspender las actividades presenciales para resguardar a los estudiantes y el personal.

La concejala de la comuna, Paola Retamal, confirmó que se han tomado medidas drásticas: "El pabellón de la Escuela Kim Ruka suspendió clases e iniciaron todo el proceso de sanitización", señaló la edil, haciendo eco del comunicado oficial emitido por la Seremi de Salud de la Araucanía.

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