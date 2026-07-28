La gerenta de Operaciones y Servicios de Metro, Paloma Barros, recordó en Cooperativa que la empresa cuenta con "un sistema de ticket compensatorio" del pasaje para usuarios que son evacuados ante una emergencia.

"Nosotros tenemos un sistema de ticket compensatorio que se entrega mientras el personal está apoyando la evacuación", aseguró, a propósito del incendio originado el lunes en un vagón al interior de la estación Santa Isabel, que obligó a los pasajeros a abandonarla y motivó estragos en el servicio.

"Dada la contingencia de ayer, por supuesto, no fue posible generar esta acción porque la prioridad principal era evacuar lo antes posible la estación ante las condiciones de humo y llamas en el andén. Este fue un evento excepcional", sostuvo Barros.

"Cuando activamos algún protocolo de evacuación siempre debemos entregar este ticket, que equivale a un pasaje de manera compensatoria. No estamos ajenos a que nos puedan ocurrir cosas; circulamos con sistemas que pueden fallar, así que por eso tenemos previsto ese sistema", cerró.

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