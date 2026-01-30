Síguenos:
¿Cómo se encontró al mosquito que transmite el dengue en una bodega del Aeropuerto de Santiago?

La reciente confirmación del mosquito Aedes aegypti en bodegas del Aeropuerto de Santiago ha puesto en alerta a la red de salud nacional. La autoridad sanitaria instó a la población y a los equipos médicos a conocer los protocolos ante posibles casos de enfermedades como Dengue, Zika o Fiebre Amarilla.

El Seremi subrogante de Salud de la RM, Roberto Acosta, enfatizó: “Por ahora la presencia del mosquito está circunscrito a sectores de bodega. El día de hoy no hemos detectado la presencia del mosquito en sectores de zonas de embarque y por lo tanto no debería afectar a los pasajeros”, aseguró.

