La reciente confirmación del mosquito Aedes aegypti en bodegas del Aeropuerto de Santiago ha puesto en alerta a la red de salud nacional. La autoridad sanitaria instó a la población y a los equipos médicos a conocer los protocolos ante posibles casos de enfermedades como Dengue, Zika o Fiebre Amarilla.

El Seremi subrogante de Salud de la RM, Roberto Acosta, enfatizó: “Por ahora la presencia del mosquito está circunscrito a sectores de bodega. El día de hoy no hemos detectado la presencia del mosquito en sectores de zonas de embarque y por lo tanto no debería afectar a los pasajeros”, aseguró.

LEER ARTICULO COMPLETO