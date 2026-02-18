La coordinadora de la Casa del Donante Altruista, Cynthia Álvarez, advirtió que Chile mantiene una tasa de donación de sangre inferior a la recomendada internacionalmente, lo que refleja un desafío cultural en materia de salud pública.

En entrevista con Cooperativa, la especialista enfatizó que “donar sangre es donar vida” y que este proceso es esencial durante todo el año, ya que la sangre es parte fundamental de múltiples tratamientos médicos y, hasta ahora, solo puede obtenerse mediante donaciones voluntarias.

Álvarez explicó que, si bien en períodos como el verano disminuye la disponibilidad de donantes -especialmente en ciudades como Santiago-, la necesidad se mantiene constante. En ese contexto, llamó a no esperar a que un familiar o conocido requiera transfusiones para acudir a donar.

LEER ARTICULO COMPLETO