Desbaratan red que defraudó a Fonasa con bonos dentales falsos por más de $260 millones

Una investigación de la Fiscalía de Atacama y la PDI permitió desbaratar una presunta organización que utilizaba los datos biométricos de pacientes para cobrar a Fonasa prestaciones dentales que nunca se realizaron.

El fraude supera los 260 millones de pesos y dejó a cientos de personas con tratamientos registrados como si ya hubieran sido utilizados.

Las autoridades formalizaron a tres hombres y una mujer de nacionalidad venezolana, quienes, según el Ministerio Público, actuaban de manera coordinada y cumplían distintas funciones para concretar el delito.

El fiscal de la Unidad Anticorrupción e Investigación Especializada de Atacama, Luis Miranda, explicó que los imputados utilizaron información de pacientes reales que asistían al recinto de salud VenNorte ubicado en Copiapó, para exámenes de imagenología.

"La huella digital de los usuarios, utilizada en el sistema I-MED, era ocupada de manera ilegal y sin conocimientos de los pacientes, para tramitar bonos PAD de atención dental que luego eran cobrados a Fonasa, a pesar de que dichos procedimientos nunca se realizaron. Generando con ello un perjuicio al Estado de más de 260 millones de pesos", explicó.

De acuerdo con la investigación, los imputados además crearon sociedades comerciales para mover el dinero obtenido de forma irregular y ocultar su origen. Entre ellas figuran una farmacia, una perfumería y la Comercializadora Venfarma, cuyas personas jurídicas también fueron formalizadas.

El tribunal decretó prisión preventiva para el presunto líder de la organización y para el imputado que manejaba los movimientos financieros, mientras que los otros dos quedaron con arresto domiciliario nocturno.

"Se trata de delitos graves que generaron una afectación evidente al Estado y especialmente a los pacientes, ya que al tramitarse los mencionados bonos por procedimientos dentales falsos, todos los afectados quedaron imposibilitados de poder realizarse un tratamiento de ese tipo, puesto que, en el sistema, ya estaban ejecutados y pagados por Fonasa", complementó el fiscal.