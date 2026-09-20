Diputadas de la Comisión de Salud piden resolver retrasos en acreditación de discapacidad

Las diputadas republicanas Catalina del Real y Macarena Santelices, integrantes de la Comisión de Salud en la Cámara, enviaron un oficio dirigido a la ministra de Salud, May Chomali, para obtener antecedentes y adoptar medidas sobre el retraso en procesos de certificación de discapacidad a cargo de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin).

Según datos expuestos en el oficio, actualmente existen 96.340 personas con solicitudes de certificación pendientes, que cuentan con un plazo legal máximo de 20 días hábiles estipulados por la normativa para tramitar dicha documentación.

La cifra se agudiza con el ingreso mensual promedio de 10.000 nuevas solicitudes al sistema, por lo que la diputada Del Real señaló que "resulta especialmente grave que el incumplimiento de plazos o las deficiencias de una plataforma pública puedan transformarse, en los hechos, en una barrera administrativa para el ejercicio de derechos".

En tanto, su par Santelices señaló que "la credencial de discapacidad es la llave de acceso a prestaciones médicas sin tope, ayudas técnicas esenciales y postulaciones de inclusión laboral. Que el Estado se demore meses en entregar este documento significa dejar en total desprotección y abandono a las familias que más apoyo necesitan".

A través de su oficio, las legisladoras pidieron conocer el cronograma de modificaciones a la plataforma de Compin, los recursos destinados a corregir las falencias de los flujos de trabajo y las estrategias específicas que se adoptarán en el corto plazo para apoyar a las personas con discapacidad y también a sus familias.