Endocrinólogo: Detectar problemas a la tiroides requiere "trabajo en equipo" médico-paciente

El endocrinólogo de UC Christus José Miguel Domínguez abordó en Cooperativa los síntomas y los tratamientos de los problemas a la tiroides -desde el hipotiroidismo al cáncer- y enfatizó que debe haber proactividad, por parte del médico y del paciente, de detectar las dolencias a tiempo cuando haya sospechas.

"Yo lo tomaría como trabajo en equipo entre el paciente y el médico, porque muchas veces -o puede pasarle a uno como médico- es que la información (que dio el paciente sobre lo que sufre) pasó desapercibida", dijo el doctor.

"Cuando el o la paciente relató síntomas de hipotiroidismo y uno no los consideró, si a uno como médico se le pasa, es bueno que el afectado diga 'oye, ¿no será la tiroides doctor? ¿qué le parece que la estudiemos? Me parece una buena forma de trabajo en equipo", agregó Domínguez.

