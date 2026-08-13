Hospitalizaciones pediátricas suben 40% por culpa de los virus respiratorios

El Ministerio de Salud (Minsal) entregó este jueves un nuevo balance epidemiológico e informó que, entre la semana del 2 y 8 de agosto, se registró una de las positividades más altas de la temporada, con 1.876 casos detectados de diversas enfermedades respiratorias.

Actualmente, el rinovirus (con 29,8% exámenes positivos) se posiciona como el agente de mayor circulación, afectando principalmente a niños de entre uno y cuatro años. Le siguen el virus sincicial (27,9%) y la influenza B (15,3%), esta última mostrando una tendencia a la baja.

Sin embargo, el segmento infantil anotó un aumento significativo de atenciones, según advirtió la coordinadora de la Campaña de Invierno 2026, Valentina Pino.

"Personas menores de 14 años registraron un incremento del 28% en las atenciones de urgencia por infecciones respiratorias agudas bajas y, en el caso de las hospitalizaciones, el incremento fue de casi un 40% respecto a la semana anterior", informó la autoridad sanitaria.

"Cuando nos detenemos y revisamos la causa de hospitalización de los pacientes que se encuentran en las unidades de paciente crítico -esto considera tanto las camas UCI como las camas UTI-, para este corte pudimos ver que el 38,8% de los pacientes pediátricos que se encuentran hospitalizados en las unidades de paciente crítico lo están por una causa respiratoria", advirtió la enfermera.

Pino enfatizó que este porcentaje "constituye el peak de lo que va de la campaña del año 2026, por lo tanto, queremos ser enfáticos en que seguimos en un periodo de alta circulación viral".

Brecha en vacunación de adultos mayores

A pesar de que la cobertura general de vacunación en los grupos objetivos alcanza el 78%, existe preocupación por el segmento de los mayores de 60 años, donde la inmunización apenas llega al 62,4%.

Desde el Minsal destacaron la importancia de continuar con el proceso de vacunación, puesto que en años anteriores se han registrado peaks de circulación hasta la entrada de la primavera, en septiembre.