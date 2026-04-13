Un estudio de la Universidad de Chile reveló que los sustitutos del azúcar, es decir, los endulzantes como la sucralosa y la estevia, alteran la microbiota intestinal y modifican la expresión de los genes vinculados con el metabolismo y la inflamación.

El análisis se realizó en el marco del aumento de enfermedades metabólicas como la diabetes y la resistencia a la insulina, pese al uso de edulcorantes artificiales. Asimismo, existe evidencia de que la dieta de los padres puede influir en la salud de los hijos.

En ese sentido, el equipo dividió a 47 ratones, machos y hembras, en tres grupos: uno recibió solo agua; el segundo, agua con sucralosa, y el tercero, agua con estevia, en una cantidad que es comparable a la que tendría un humano en una dieta normal. Los animales fueron criados durante dos generaciones que solo recibieron agua; fueron sometidos a una prueba, además, de tolerancia a la glucosa para evaluar la resistencia a la insulina. Es decir, los hijos y los nietos no consumieron endulzantes.

De esa forma, el equipo observó que tanto la sucralosa como la estevia generaron efectos en los ratones consumidores, sus hijos y en los nietos, a pesar de que estos no consumieron directamente los endulzantes. En las tres generaciones aparecieron cambios en la microbiota intestinal y en la expresión de genes.

Escucha el informe completo de la periodista Emilia Aguilar.

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