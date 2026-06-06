Alcalde PS pide apoyo militar ante violencia en hospitales: "Pasan cosas que parecen Netflix"

El alcalde de San Bernardo, Christopher White (ps), advirtió este sábado que los recortes presupuestarios y el aumento en la violencia armada dentro de los recintos asistenciales es un reflejo del momento crítico que atraviesa la salud primaria en Chile, dando pie a situaciones de inseguridad que parecieran ser sacadas de "una serie de Netflix".

En entrevista con El Diario de Cooperativa, el jefe comunal destacó, frente a este escenario, la labor de los funcionarios de la salud, dando cuenta que "atender en esas condiciones es bastante complejo, sobre todo cuando le agregas que hoy existen personas que llegan heridas de bala o con pistola en mano amenazando que si no los atienden van a disparar. Y no estoy siendo exagerado".

"Yo le he dicho a la autoridad y los he invitado a que vengan un viernes o sábado en la noche, por ejemplo, al Hospital El Pino (ubicado en San Bernardo), donde pasan cosas que pareciera ser una serie de Netflix", alertó White.

En esta línea, el líder comunal manifestó su preocupación por el impacto de los ajustes económicos del Ejecutivo en este escenario, dando cuenta que "un informe preliminar hablaba de una disminución de 800 millones (de pesos) en el Hospital El Pino".

El alcalde advirtió sobre el riesgo de que doctores abandonen sus puestos ante la falta de seguridad mínima. (FOTO: ATON)

"Por eso te lo grafico: Hay que imaginar 10 horas de espera para que te atiendan, y no porque el servicio sea malo, sino porque ese hospital fue hecho para un público determinado de personas y hoy atiende tres veces ese público con las mismas camas de atención", enfatizó el alcalde.

"Por eso que la demora es tan larga. Y si le sigues recortando recursos, la espera va a ser aún mayor. Esa es la realidad", añadió en Cooperativa.

Frente a este panorama, White dijo que no entiende "en qué momento el actual Gobierno pasó de una línea editorial donde todos los días hablaba y decía 'seguridad, seguridad, seguridad' y hoy estamos discutiendo de recortes".

"En algún momento los doctores legítimamente nos van a decir: 'en estas condiciones no podemos atender', van a cerrar el hospital y ya la gente no va a tener 10 horas de espera para que la atiendan, sino que ya no va a tener dónde atenderse", advirtió.

El alcalde de San Bernardo criticó la falta de "acciones concretas" en seguridad tras 90 días de anuncios oficiales. (FOTO: ATON)

White urge uso de militares en infraestructura crítica

Para abordar esta problemática, White reiteró la necesidad de utilizar a las Fuerzas Armadas en tareas específicas de resguardo y así optimizar los recursos de Carabineros.

"Lo que yo le planteo al Presidente (José Antonio Kast) es que si su principal discurso era 'vamos a dar señales claras y fuertes respecto a la delincuencia' y ya llevamos más de 90 días y no vemos señales concretas, obviamente hay una decepción y también hay una molestia", puntualizó el alcalde de San Bernardo, que afirmó también que "no es justo construirle a la ciudadanía un discurso que en la práctica se ha transformado solamente en palabras y nosotros necesitamos acciones concretas. Hoy en San Bernardo tenemos 50 carabineros menos".

White propuso que las Fuerzas Armadas resguarden hospitales y estaciones de metro para liberar a Carabineros. (FOTO: ATON)

Según el jefe comunal, la propuesta no busca "que ocurra una militarización y que los militares salgan a perseguir a los delincuentes, sino que esperaríamos lo que pasa en el mundo moderno, en el que las Fuerzas Armadas -con un buen reglamento de uso de la fuerza- puedan colaborar en tareas como cuidar el mismo Hospital El Pino, cuidar la estación de Metro, cuidar espacios que están con tomas".

En opinión de White, "eso permitir que los pocos carabineros que tenemos, que hoy están de punto fijo en esos lugares cuidando, puedan estar patrullando los barrios".