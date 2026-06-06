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Tópicos: País | Salud

Luis Castillo apoya ajuste en salud: "Es buen ejercicio que detrás de cada gasto haya una reflexión"

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

"Estoy 100% seguro de que hay un espacio importante para lograr mayor eficiencia", dijo a Cooperativa el exsubsecretario de Redes Asistenciales de la Administración Piñera.

Enfatizó que no comparte las críticas de la oposición y del Colegio Médico a la restricción presupuestaria, y no cree que el Gobierno de Kast esté en un ánimo de "reducir por reducir".

Luis Castillo apoya ajuste en salud:
 Ministerio de Salud (archivo)

El hoy decano de la Universidad Autónoma advirtió que el sector salud en Chile enfrenta desafíos como "una red prestadora muy endeudada y una campaña de invierno que se perfila intensa en cuanto a generación de consultas y de hospitalizaciones".

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El exsubsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo, respaldó el ajuste presupuestario de 2,5 por ciento en el sector salud -instruido por el Ministerio de Hacienda-, y aseguró que la medida representa una oportunidad para optimizar la gestión hospitalaria sin comprometer la atención de los pacientes.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el hoy decano de la Facultad de Ciencias y Salud de la Universidad Autónoma de Chile explicó que la disminución de recursos "se enmarca dentro de un crecimiento del presupuesto de salud -del año 2025 al 2026- de un 5,6%".

"A ese porcentaje, que eran cercanos a los 900 millones de pesos, se le redujo un poco menos de la mitad (413 mil millones). No es que el presupuesto de este año sea inferior al del año pasado, sino que hay menos aumento que el año pasado con esta restricción presupuestaria", puntualizó la exautoridad de Sebastián Piñera.

En esa línea, Castillo aseguró estar "cien por ciento seguro de que hay un espacio importante para lograr mayor eficiencia en el gasto. Hay que tener visualización de cuáles son (esos espacios) en cada región y hospital para poder ejercer mecanismos de ahorro y de menor gasto, pero de reorientación del gasto hacia lugares donde la ciudadanía perciba mayor cantidad de prestaciones".

"Es un muy buen ejercicio que detrás de cada gasto, que perfectamente puede ser reorientado, haya un pensamiento y una reflexión de si estamos gastando bien o estamos gastando mal, siempre pensando en las prestaciones de salud de las personas", enfatizó.

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