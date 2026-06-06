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Tópicos: País | Salud

PS califica recortes en salud como una "estocada frente al inicio del invierno"

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El senador Juan Luis Castro, presidente de la comisión respectiva en la Cámara Alta, aseguró que la decisión de Hacienda "va a provocar daño a la población".

En RN ven con "preocupación" que el debate siga enfocado en el ajuste presupuestario y "no en recuperar la capacidad de respuesta del sistema público".

PS califica recortes en salud como una
 ATON (archivo)

El debate volvió a tensionarse luego de que el ministro Jorge Quiroz justificara ante el Senado su decisión apelando a conceptos como "operadores políticos", "eficiencia" y "fraude social".
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El senador Juan Luis Castro (PS), presidente de la Comisión de Salud de la Cámara Alta, rechazó el ajuste presupuestario del 2,5% para el sector y lo calificó como "una quimera y una estocada frente al inicio de invierno".

El debate volvió a generar tensión en el Congreso luego de la presentación de ayer del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, frente a dicha instancia, donde justificó la medida y explicó que la racionalización del gasto va centrada en "operadores políticos, la eficiencia y el fraude social".

Este sábado, el senador Castro volvió a rechazar la medida y apuntó a sus eventuales efectos en temporada de mayor circulación viral: "Esta situación es inadmisible. Francamente, una estocada frente al inicio del invierno, con reconversión de camas, listas de espera que no han variado (los 2,5 millones de chilenos), y que tengamos además 400 mil millones de pesos menos en la salud", fustigó.

"Eso es una quimera. El Gobierno está profundamente equivocado y va a provocar un daño a la población", reprochó el legislador socialista.

RN pide enfocar debate en eficiencia

Desde el oficialismo, en tanto, el diputado Andrés Celis (RN), presidente de la Comisión de Salud en la Cámara Baja, manifestó ver "con preocupación que el debate se siga concentrando solo en los recortes y no en cómo recuperar la capacidad de respuesta del sistema público".

"No se trata simplemente de recortar por recortar; se trata de hacer más eficiente el sistema de salud y terminar con malas decisiones administrativas que durante años afectaron la gestión hospitalaria", apuntó el parlamentario de Chile Vamos.

Alcalde de San Bernardo vincula recortes con riesgo en seguridad

El alcalde de San Bernardo, Christopher White, advirtió que el ajuste presupuestario y el aumento en la violencia armada dentro de los recintos asistenciales es un reflejo del momento crítico que atraviesa la salud primaria en Chile.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el líder comunal manifestó su preocupación por el impacto de los ajustes económicos del Ejecutivo en este escenario, dando cuenta que "un informe preliminar hablaba de una disminución de 800 millones (de pesos) en el Hospital El Pino".

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