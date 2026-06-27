Expertos urgen que se iguale el impuesto de vapeadores a los cigarrillos tradicionales

Expertos urgieron que se eleve el impuesto de los cigarrillos electrónicos -o dispositivos de vapeo- hasta equipararlo al de los convencionales, ya que la medida, afirman, permite prevenir enfermedades asociadas a la adicción a la nicotina y a la exposición a aerosoles potencialmente dañinos.

La propuesta, que ya es trabajada de manera conjunta por los ministerios de Salud y de Hacienda, es vista como una urgencia mayor desde el área de la salud pública y de la academia, puesto que -a su juicio- trasciende lo económico.

"Esta medida no debe evaluarse únicamente por sus efectos económicos, sino también por su capacidad para prevenir futuras enfermedades asociadas a la adicción a la nicotina y a la exposición a aerosoles potencialmente dañinos para la salud", sostuvo Verónica Iglesias, académica de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile.

Los especialistas afirmaron que la evidencia internacional demuestra que el precio es uno de los factores que más influyen en el inicio del consumo adolescente, que va al alza en cuanto a cigarrillos electrónicos.

En consecuencia, el aumento de impuestos constituye una de las medidas más costo-efectivas para reducir la demanda e, incluso, es una estrategia recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En Chile, la regulación actual permite una concentración máxima de nicotina de 45 mg/ml en líquidos para vapeo, muy superior al de 20 mg/ml establecido en la Unión Europea.

En este contexto, Iglesias relevó las responsabilidades del Estado: "Proteger a niños, niñas y adolescentes frente a los productos que generan dependencia o que les exponen a riesgos para la salud -cuyos efectos pueden manifestarse años más tarde- no es una restricción de la libertad individual, sino una obligación ética", aseveró.

El peligro de los cigarros electrónicos a largo plazo

Uno de los mayores peligros de la inhalación de estos aerosoles, incluso los que no contienen nicotina, es que sus efectos adversos en el sistema respiratorio tardan en manifestarse, dijo Marco Cornejo Ovalle, director del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Odontología.

"Uno de los principales desafíos es que los efectos crónicos derivados de estas exposiciones no se hacen visibles de inmediato", alertó.

El experto recordó que el cáncer de pulmón y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) actuales reflejan exposiciones ocurridas hace décadas. Por ello, agregó, postergar el impuesto implica no intervenir ahora sobre una exposición cuyo alto costo en morbilidad y mortalidad se expresará recién en el futuro.

También instó a elevar e igualar la tributación a todo tipo de dispositivos de vapeo, ya que "los productos libres de nicotina también generan exposición a sustancias inhaladas potencialmente dañinas y contribuyen a normalizar conductas de consumo entre adolescentes y jóvenes".