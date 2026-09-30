"Hay que ponerles dientes a las mujeres": Luisa Durán evocó plan del gobierno de Lagos

La exprimera dama Luisa Durán repasó el origen y legado del histórico programa "Sonrisa de Mujer", iniciativa que benefició a más de 24 mil personas de escasos recursos durante el gobierno de su esposo, Ricardo Lagos Escobar, entre 2000 y 2006.

En una entrevista con el podcast "Queremos ver a Chile sonreír", Durán recordó cómo identificó la falta de acceso a atenciones odontológicas como una prioridad de equidad, decidiendo impulsar el proyecto pese a no contar inicialmente con financiamiento, y la dudas de Hacienda.

De profesión trabajadora social, Luisa Durán se casó con Lagos en 1971, viviendo juntos el convulsionado período de la Unidad Popular, el posterior golpe de Estado, el exilio y el proceso de lucha por elecciones libres.

Con Ricardo Lagos, Luisa Durán entró a La Moneda el 11 de marzo de 2000, en el emblemático regreso de un militante socialista a la Presidencia de la República.

"No podemos ir a las reuniones de apoderados, no podemos comer un hot dog, eso me parecía tan tierno, claro, no podemos salir, no nos llevan a ningún lado, esa parte me parecía muy muy dura; y durante la campaña (presidencial), que tú vas ahí haciendo un poco nada, saludando, pero nada más, el que tenía que hacer era el candidato, yo miraba y veía a las mujeres... como que son en general las que se acercan primero a una persona como un candidato, ellas son las que siempre se acercan (...) yo las veía que querían dirigirse a él, pero que se tapaban la cara; y de ahí me fue dando vueltas el pensamiento de esto, qué hacemos, cómo arreglamos este problema, de ahí surgió...", contó.

En la conversación con el programa de la Fundación Sonrisas Chile, apuntó a que la propuesta enfrentó un complejo escenario económico, incluso con el entonces ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, advirtiéndole que los fondos no estaban contemplados en las arcas públicas: "Yo le pregunté si podía entregarme el dinero y casi se murió", relató entre risas.

Luego, añadió, fue su mismo marido quien consideró inicialmente que la idea era demasiado costosa y casi imposible de financiar, por lo que asumió el desafío y buscó alternativas para viabilizar el proyecto, con el respaldo del Presidente, logrando concretar el programa con la colaboración voluntaria de dentistas solidarios que realizaron atenciones prácticamente gratuitas y una alianza de financiamiento con BancoEstado.

"Le pregunté al ministro de Hacienda y casi se murió, le dije, ¿tú le podías dar plata (al programa)? Me dijo imposible, yo creo que no, no me podía ni hablar de lo preocupado que estaba; entonces empezamos a pensar, 'además tenemos que encontrar el financiamiento'. Y bueno, lo encontramos, hicimos un programa en el cual ellas se pagaron su tratamiento, con una ayuda del Banco del Estado (...) entonces ellas se endeudaban, les daban el crédito, blando, fácil, y con eso pagaron su tratamiento", detalló.

A más de dos décadas de su implementación, la exprimera dama destacó la satisfacción de haber cumplido con la meta de "Sonrisa de Mujer", aunque advirtió que la atención odontológica sigue siendo un desafío pendiente en Chile, porque "es demasiado caro ir al dentista en forma particular".

"Siempre ha habido un sueño de país (...) desde chica tengo esa preocupación permanente, por cómo hacemos para que el país sea más justo, para que todo el mundo tenga las mismas posibilidades, o por lo menos cercanas, que tenga vivienda, salud, educación", cerró.