Fenats: El recorte viene a profundizar más el déficit estructural de los hospitales y servicios de salud

Emerson Berríos, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud (Fenats), abordó en Cooperativa el recorte del 2,5% anunciado por el Gobierno al Ministerio de Salud, el que apuntó pondrá en "peligro extremo lo que significa la atención".

"Creemos que desde el Ministerio de Salud y desde Hacienda se esconde una realidad que va a ser brutal", aseguró el dirigente en el Diario de Cooperativa, apuntando a la reducción de 413.000 millones de pesos que "no solo va a afectar Salud; también, Fonasa, la Subsecretaría y su red asistencial completa, la atención primaria, prestaciones institucionales y el financiamiento hospitalario".

"En la práctica, para nosotros significa hospitales con menos margen de compra de insumos, cubrir menos turnos, contratar menos reemplazos, sostener menos pabellones y responder a urgencias y enfrentar las listas de espera con menos recursos", afirmó.

En ese sentido, enfatizó que la redducción se suma a la deuda de arrastre que tiene la red hospitalaria: "Son más de 516.000 millones de pesos (en deuda) que vienen arrastrando los hospitales del país. Muchos hospitales a la fecha ya han ocupado entre el 35 y 40 por ciento del presupuesto que tenían para todo el 2026. Y eso obedece exclusivamente a un problema de Estado de no resolución a cómo atendemos económicamente los hospitales".

"Con esta deuda, el Gobierno no está ajustando un sistema que está bien, robusto, fuerte, saneado; sino a un sistema que ya funciona bajo presión extrema todos los años. Este decreto viene a profundizar aún más este déficit estructural que los hospitales y los servicios de salud traen año a año", sostuvo.

Berríos advirtió sobre el déficit de la red hospitalaria, recordando que en octubre del año pasado los centros se quedaron sin recursos, y proyectó que "en agosto debería estar terminándose el recurso en los hospitales con este recorte".

"Ahora, ese impacto directo también los tiene los trabajadores y trabajadoras. Al no tener estos recursos, las autoridades de los hospitales van a empezar a reducir horas extraordinarias. En muchas unidades, se sacan listas de espera con estas horas, entonces, al sacarlas va a disminuir la capacidad de atención de los establecimientos", planteó.

Por otro lado, analizó la situación de la Campaña de Invierno, que el Gobierno asegura no se verá afectada por el recorte presupuestario. Sin embargo, el dirigente planteó que "aplicar un recorte de este nivel pone en riesgo el funcionamiento normal del hospital ya en una época normal, porque no se está defendiendo privilegios; estamos alertando que faltan recursos para sostener la atención, los insumos y el personal necesario".

"Cuando ingresa un alza por virus respiratorios, el sistema agudiza su problema estructural y claramente esto va a afectar hoy día la atención de los pacientes, sobre todo en una 'Campaña de Invierno', como se le llama dentro de los hospitales, donde llegan niños y niñas muy complicados, donde llegan abuelitos y abuelitas muy complicados, y que claramente este recorte va a impactar", afirmó.

"Hasta el día de hoy, desconocemos si va a haber una inyección adicional o se abrirá una alerta respiratoria por el tema del aumento de estas enfermedades (respiratorias). Entonces, ya vamos a estar atendiendo con un sistema que no está robusto, que está hace mucho tiempo no fortalecido, y se suma el recorte del 2,5% que va a venir a poner en peligro extremo lo que significa la atención en salud".