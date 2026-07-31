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Mascarilla, cloro y guantes: Los dispositivos médicos "básicos" para prevenir contagio de hanta

Publicado: | Fuente: Unsplash
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Gabriela Garnham, gerenta general de la Asociación de Dispositivos Médicos de Chile (Adimech) abordó las medidas de prevención que uno puede tomar para evitar el contagio por hanta, a propósito de la alerta sanitaria que el Gobierno declaró de Atacama a Magallanes.

"Esta es una alerta preventiva, lo que nos lleva a estar preparados. Es una alarma para reforzar la vigilancia y tener una respuesta oportuna (en el servicio asistencial) y, desde ahí, los dispositivos médicos podemos apoyar a la autoridad sanitaria y a la red en tres áreas distintas: prevención y vigilancia, diagnóstico oportuno y tratamiento y continuidad en la asistencia", dijo.

"Desde el mundo de los dispositivos médicos, los invitamos (a la población) a usar las mascarillas. Si usted va a limpiar una bodega o leñera, ventile primero y use una mascarilla N95, que son las recomendadas para este tipo de tareas. (También) use guantes y agua con cloro", recomendó Garfham.

"Eso es parte de la prevención y ahí ya tienes el uso de algunos dispositivos médicos que son bien básicos", afirmó.

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