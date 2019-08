Doctora del Hospital Barros Luco relató cómo fue agredida y terminó detenida

María Concepción Silva, la doctora que fue detenida tras un confuso incidente en el Hospital Barros Luco el viernes pasado, relató la agresión que sufrió por parte de un hombre en el recinto asistencial.

La profesional afectada explicó que "estando en el servicio de urgencia se me aproxima un varón joven y me pregunta por los resultados de sus exámenes. La forma en que se aproximó a mí fue tomándome primeramente del hombro y ante eso yo le hice notar que no lo conocía y que por lo tanto no era adecuado que él me tocara y que además yo no tenía conocimiento del resultado de sus exámenes".

"Pasado este episodio, que yo ya había dado por superado, nuevamente se acerca, grabándome con un celular, mientras me zamarrea desde el hombro diciendo 'así que no te gusta que te toquen'", recordó.

"Yo me sentí bastante agredida con este tema y el celular en algún minuto cayó al suelo, eso hizo que él me soltara. Apenas me soltó lo que hice yo fue refugiarme con una enfermera que estaba cercana a mí y solicité la ayuda de Carabineros y del guardia que estaba en el lugar", dijo.

La doctora también tiene el apoyo del Colegio Médico, cuyo vicepresidente, Patricio Meza, manifestó que "es gravísimo lo que pasó el viernes, poniendo en riesgo la integridad de la doctora y de los pacientes que estaban esperando por una atención".

Dr. Mendoza @imenoxa:"Hay un problema de seguridad pero también hay uno de falta de recursos. Esto genera frustración en equipos de salud en Servicios de Urgencia. Valoramos el llamado a discusión inmediata del proyecto de Ley agresión a funcionarios de salud por parte de Minsal" — Colmed Santiago (@ColMedSantiago) August 5, 2019

Mientras tanto, la Subsecretaría de Redes Asistenciales y el Servicio de Salud Metropolitano Sur confirmaron que interpondrán acciones legales por el hecho.

Tras una reunión realizada este lunes, el subsecretario Arturo Zúñiga indicó que "queremos hacer un llamado a la Comisión de Constitución del Senado para que tramite lo antes posible el proyecto de ley que sanciona con mayor dureza a las personas que agreden al personal de salud".

"En este caso fue un profesional médico, aunque sabemos que las mayores agresiones no ocurren a los médicos, sino que ocurren a los Tens y a los enfermeros", sostuvo.

"Junto con esto, obviamente hemos tomado medidas, hay una mesa de seguridad con la cual hemos implementado cámaras de seguridad y botones de pánico ya en 28 establecimientos de casi todo Chile, pero no es suficiente y hemos decidido junto con la directora del Servicio Metropolitano Sur iniciar acciones judiciales en contra de la persona que agredió a la doctora Silva", planteó.

Silva resultó con lesiones leves y se trató del tercer hecho de estas características que se registra durante este año en este centro asistencial.