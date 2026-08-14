Minsal anunció alianza con Caja Los Andes para atender a 50 mil pacientes en lista de espera

El Ministerio de Salud y Caja Los Andes firmaron un acuerdo para atender 50 mil casos de personas que permanecen en listas de espera No GES, iniciativa que comenzará a operar desde el próximo 1 de septiembre.

El anuncio fue encabezado por el Presidente José Antonio Kast y contó con la participación de la ministra de Salud, May Chomali; el director de Fonasa, César Oyarzo; y el gerente general de Caja Los Andes, Tomás Zavala.

Según se indicó, podrán acceder personas afiliadas a Fonasa en los grupos B, C y D, que además pertenezcan a Caja Los Andes y lleven más de seis meses esperando una consulta de nueva especialidad. Un 16% de quienes se encuentran en este grupo registra esperas superiores a dos años, relevó el Minsal.

En su primera etapa, el convenio abarcará atenciones de oftalmología, otorrinolaringología, ginecología y traumatología. Caja Los Andes pondrá a disposición su red de prestadores privados sin costo para los pacientes que cumplan los requisitos.

"Nosotros vamos a estar garantizando a las personas que si esperan más de seis meses, tienen esta alternativa", explicó la ministra May Chomali.

"Le estamos dando la prioridad a nuestra red pública, y mientras resolvemos los problemas de acceso en términos de más médicos, más especialistas, los pacientes no tienen que hacerse cargo de un problema que tenemos nosotros estructuralmente", sostuvo.

Por su parte, el Presidente Kast destacó la colaboración entre el sistema público y actores privados para abordar las listas de espera: "La agenda de los chilenos siempre menciona la seguridad y la salud, porque la salud no afecta solamente a una persona, afecta a una familia, afecta al entorno de la persona que tiene alguna enfermedad", señaló.

El Mandatario agregó que hace un tiempo Algunos ponían el acento solamente en lo público, otros solamente en lo privado, y nada mejor que unir los dos mundos y lograr que la persona de nuevo esté en el centro".

Acceder a las atenciones

Las personas incluidas dentro de los 50 mil casos recibirán un correo electrónico de Caja Los Andes, tras lo cual deberán ingresar al sitio de la entidad para aceptar o rechazar su participación. Quienes acepten podrán escoger un prestador cercano a su domicilio y serán contactados para agendar la atención.

El Minsal informó que los servicios de Salud recibirán los antecedentes de las prestaciones realizadas en la red privada, con el objetivo de mantener actualizado el seguimiento de los pacientes.

Para esta primera etapa se proyectan 150 mil prestaciones durante dos meses. Una vez finalizada, el Ministerio plantea ampliar las especialidades y señala que existen alrededor de 375 mil personas que simultáneamente pertenecen a Caja Los Andes, están afiliadas a Fonasa y figuran en listas de espera.

El acuerdo forma parte del Plan Enlace, mediante el cual el Ejecutivo busca incorporar capacidad de universidades, organizaciones sociales, colegios profesionales y prestadores privados a la resolución de listas de espera del sistema público.