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Tópicos: País | Salud

Plataforma ayuda a pacientes oncológicos a exigir el respeto de sus garantías estatales de salud

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

En Cooperativa, Valentina Luza, periodista y desarrolladora de Plazo GES, explica cómo esta herramienta permite fiscalizar los tiempos de atención médica.

La iniciativa digital busca empoderar a los ciudadanos frente a la desinformación y las barreras burocráticas existentes tanto en el sistema público como en el privado.

Plataforma ayuda a pacientes oncológicos a exigir el respeto de sus garantías estatales de salud
 ATON (referencial)

"Una forma de ejercer los derechos de salud es que principalmente los pacientes sepan", sostuvo la creadora de la plataforma web.

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Valentina Luza, desarrolladora de "Plazo GES", abordó este lunes en Cooperativa sobre los beneficios de esta plataforma, que permite a pacientes oncológicos calcular y exigir el cumplimiento de los tiempos legales de atención que son garantizados por el Estado.

En entrevista con Esa es la Idea, la periodista explicó que la iniciativa nació tras su experiencia personal con un cáncer cervicouterino.

"Me encontré con información parcelada que me enviaban de un lado para otro", relató la creadora, quien identificó un grave vacío educativo respecto a los derechos de salud oncológica en Chile.

Según detalló, el sitio funciona como una calculadora intuitiva. Los usuarios ingresan el diagnóstico y la fecha de activación para conocer su ruta médica.

"Muchos dejan pasar los plazos porque no saben, están agotados o no tienen una red de apoyo", dio cuenta Luza sobre el sistema.

Desarrollada por la ONG Amaranta, la plataforma es gratuita y busca alianzas estatales. "Ojalá existan conversaciones con algún lugar público", concluyó la profesional, destacando que el modelo actual pone excesiva responsabilidad de fiscalización en los pacientes, quienes suelen encontrarse en una situación de vulnerabilidad.

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