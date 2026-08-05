Preocupación en el Minsal: 14,8% de escolares utiliza vaporizadores

La última Encuesta Mundial de Tabaquismo en Jóvenes, realizada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), arrojó que el 14,8% de los escolares de Chile entre 13 y 15 años utiliza cigarrillos electrónicos, conocidos como vaporizadores.

En concreto, ese porcentaje de menores de edad reconoció haberlos usado en el último mes al momento de ser consultados, mientras que casi el 33% los ha probado en alguna oportunidad.

Por otro lado, el 23% dijo haber consumido cigarrillos alguna vez, grupo que muestra una mayor prevalencia femenina, y el 9,3% son declarados fumadores en la actualidad.

El estudio también revela que el 58,8% de los menores que indicaron un consumo regular no ha realizado intentos para dejar los cigarrillos o los vaporizadores.

Entre los fumadores pasivos, en tanto, el 68,3% no está seguro de que estar expuesto al humo del tabaco ajeno sea perjudicial para su salud.



El Minsal reforzará fiscalizaciones en puntos de venta para garantizar que menores no puedan acceder a productos con nicotina. (Foto: ATON)

Frente a tales resultados, la ministra de Salud, May Chomali, alertó que "estamos en una zona de altísimo riesgo para nuestros adolescentes, en términos de que están iniciando el uso de cigarrillos y cigarrillos electrónicos demasiado temprano, lo que predice altísimos riesgos para su salud física y mental en un futuro".

"Quedamos muy preocupados sobre lo que vemos: una cifra de dos dígitos es alarmante. Tenemos que hacer más esfuerzos de los que se están haciendo para reducir el consumo, tanto de cigarrillos tradicionales como vapeadores", remató la autoridad sanitaria.

Dado que el 33% de los fumadores afirma que ha comprado estos productos en comercios establecidos, pese a que su venta a menores está prohibida, el Minsal planea reforzar las fiscalizaciones en los puntos de venta.

La cartera además trabaja en una nueva regulación de los aditivos que se incorporan a los vaporizadores, haciéndolos más atractivos para la población joven.

Vapeadores pueden contener más nicotina que los cigarros

El director ejecutivo del Centro de Información Toxicológica y Medicamentos de la Universidad Católica, Juan Carlos Ríos, atribuyó el peligro de los vaporizadores particularmente a que contienen "muchos diferentes tipos de compuestos".

"El primero que puede haber es nicotina, altamente adictiva: la probabilidad de que un niño que vapea sea después fumador es 10 veces más alta. Después tenemos solventes: tenemos que pensar que en estas edades, (los menores) todavía están desarrollando su cerebro, y estos solventes son sustancias neurotóxicas. Y tenemos el gran problema de los metales, que pasan al líquido y son inhalados", profundizó.

En la misma línea, Carolina Herrera, expresidenta de la Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias, complementó que los cigarrillos electrónicos son "mal llamados vapeadores, porque no es vapor, sino humo tóxico lo que expelen".

La médico broncopulmonar reafirmó que la composición de uno de estos dispositivos "podría ser peor que la de un cigarrillo normal; puede tener muchísima más nicotina que 15 cajetillas de cigarros".