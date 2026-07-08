La comuna de Corral se encuentra en estado de emergencia tras registrar un histórico acumulado de 300 milímetros de agua caída en las últimas horas, fenómeno que ha provocado al menos 20 remociones en masa y la destrucción total de una vivienda por el derrumbe de un cerro.

En entrevista con Lo Que Queda Del Día de Cooperativa, el alcalde Claudio González subrayó la naturaleza "atípica" del evento, que puso en jaque la seguridad de al menos dos regiones de la zona sur del país.

"La intensidad de la lluvia no la habíamos visto: hablar de 300 milímetros de agua prácticamente en 24 horas, nunca lo habíamos visto",enfatizó González.

"Siempre estábamos cercanos a los 100 milímetros de agua. La cantidad de remociones es una cuestión sorprendente. Nunca habíamos enfrentado una situación así", advirtió el jefe comunal.

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