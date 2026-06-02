El anuncio del presidente José Antonio Kast sobre la creación de un Registro de Vándalos e Incivilidades ha generado una ola de dudas en el mundo jurídico.

La principal preocupación radica en la vaguedad del término "incivilidad", una palabra que, según expertos, carece de un anclaje sólido en el derecho penal chileno actual.

En entrevista con Lo Que Queda del Día en Cooperativa, Yanira Zúñiga, profesora de derecho en la Universidad Austral, explicó que "incivilidades no es un concepto que se utilice, sobre todo para este propósito, para imponer sanciones. En ese sentido es un concepto más vago. Viene de una literatura más social, en algún sentido criminológica, pero no tiene una regulación a efectos penales o de introducir sanciones".

Debido a esto, la académica señaló que "el desafío jurídico por definición, cualquiera sea el área en que se regule, es dotar de certeza, de un significado claro, estable, a sus reglas para permitir una aplicación previsible y justa. Un concepto que es inestable, que tiende a ser un tanto flotante, es un concepto que de entrada entonces representa un desafío mayor".

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