Claudio Alvarado, director ejecutivo del Instituto de Estudios de la Sociedad (IES), estimó en El Primer Café que, dadas las "preocupantes señales" de estas dos semanas de Gobierno, el compromiso con la seguridad ciudadana que manifestó el Presidente Gabriel Boric en su campaña de segunda vuelta "se perdió". En particular, le inquietó que la ministra del Interior, Izkia Siches, haya hablado de "presos políticos" y que no presentara denuncia "cuando recibe un ataque casi que a balazos", así como también la suma urgencia al proyecto de amnistía para los presos del estallido social. "Lo que pareciera revelar el conjunto de señales es que el Gobierno está muy incómodo con el ejercicio de la legítima fuerza del aparato estatal", planteó el investigador, advirtiendo que "para mejorar en temas de delincuencia se requieren muchas cosas: no sólo represión, pero también represión, con respeto a los protocolos y a los derechos humanos".

