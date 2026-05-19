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El ministro de Defensa, Fernando Barros; y el general director de Carabineros, general Marcelo Araya; encabezaron un operativo de inutilización de armas, el primero de 2026, a cargo de la Comisión de Material de Guerra.
En la Prefectura de Control de Armas y Explosivos OS.11 el personal técnico especializado destruyó diversas armas incautadas en procedimientos de seguridad y también recibidas en comisarías, como parte de la campaña de entrega de pistolas, revólveres y otros, que garantiza anonimato para quienes se acerquen a las unidades policiales.
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