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Autoridad concretó primer operativo de destrucción de armas del año

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El ministro de Defensa, Fernando Barros; y el general director de Carabineros, general Marcelo Araya; encabezaron un operativo de inutilización de armas, el primero de 2026, a cargo de la Comisión de Material de Guerra.

En la Prefectura de Control de Armas y Explosivos OS.11 el personal técnico especializado destruyó diversas armas incautadas en procedimientos de seguridad y también recibidas en comisarías, como parte de la campaña de entrega de pistolas, revólveres y otros, que garantiza anonimato para quienes se acerquen a las unidades policiales.

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