Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago19.5°
Humedad24%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Entregan 13 vehículos SUV a la PDI en la Región del Ñuble

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

El gobierno regional de Ñuble entregó a la Policía de Investigaciones (PDI) 13 nuevos vehículos tipo SUV modelo Tank, de la marca Great Wall Motors, para los servicios de la institución en la zona y con una inversión de 700 millones de pesos.

Los nuevos autos 4x4 son parte de un proyecto que incluye un total de 37 unidades, con un gasto total de $2.489 millones.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados