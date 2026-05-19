Entregan 13 vehículos SUV a la PDI en la Región del Ñuble
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El gobierno regional de Ñuble entregó a la Policía de Investigaciones (PDI) 13 nuevos vehículos tipo SUV modelo Tank, de la marca Great Wall Motors, para los servicios de la institución en la zona y con una inversión de 700 millones de pesos.
Los nuevos autos 4x4 son parte de un proyecto que incluye un total de 37 unidades, con un gasto total de $2.489 millones.
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