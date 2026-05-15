La formación de Universidad de Chile para visitar a Cobresal
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Esta es la formación de Universidad de Chile, mermada por varias bajas en defensa, para la visita a Cobresal, programada para el domingo a las 15:00 horas en El Salvador, por la fecha 12 de la Liga de Primera.
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