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La formación de Universidad de Chile para visitar a Cobresal

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Esta es la formación de Universidad de Chile, mermada por varias bajas en defensa, para la visita a Cobresal, programada para el domingo a las 15:00 horas en El Salvador, por la fecha 12 de la Liga de Primera.

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